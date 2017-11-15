Курс доллара впервые с августа превысил 60 руб.
15 ноября 2017 09:19
49
Во время торгов на Московской бирже во вторник курс доллара превысил 60 руб. Это произошло впервые с 15 августа 2017 года.
К 20:10 мск курс доллара поднялся до отметки 60,21 руб. Одновременно психологическую планку превысил и курс евро, оказавшись на уровне 70,84 руб.
Российский рубль подешевел на фоне сообщений о снижении стоимости нефти. Утром 14 ноября стоимость фьючерса барреля североморской нефти Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $63. Позже цена барреля упала ниже $62.
В Промсвязьбанке падение курса рубля связали также со снижением интереса к валютам развивающихся стран. Аналитики Росбанка также указали на влияние на стоимость рубля повышенного спроса на валютную ликвидность в связи с выплатами по внешнему долгу, пишет РБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4273
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1570
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8452
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2331
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9212
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2725
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1321
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1663
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1557
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1305
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2935
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2755
Мероприятия