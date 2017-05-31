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Курить в России уже не модно

31 мая 2017 12:12
79
Курить в России уже не модно
По данным ВЦИОМа, от вредной привычки хотят отказаться 79% граждан РФ.

После вступления в силу закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» в 2013 году число курильщиков в России снизилось. При этом, как следует из данных опроса ВЦИОМа, пишут "Известия", возросло количество граждан, которые хотели бы отказаться от этой вредной привычки. Если четыре года назад такое желание высказывали 57% курящих россиян, то в 2017 году их стало уже 79%. В 2017 году 20% россиян бросили курить, а 49% респондентов сообщили социологам, что никогда и не курили. Из тех же, кто подвержен этой вредной привычке, каждый пятый выкуривает по одной и более пачек сигарет в день.

В нескольких сигаретах испытывают потребность 9% граждан России, для 3% небольшого количества сигарет достаточно на неделю, а то и на месяц. Более половины опрошенных (60%);отмечают, что курят столько же, сколько и год назад. Курить больше стали только 14% участников опроса, а еще 25% признались, что интерес к сигаретам у них начал пропадать. Избавиться от вредной привычки хотело бы подавляющее число российских курильщиков — 79%. Социологи отмечают, что в 2013 году желающих бросить было меньше — 57%. Вместе с тем уменьшилось и количество тех, кто не хочет отказываться от курения: если четыре года назад так отвечали 38%, то в 2017-м — уже 19%. Только сильное желание бросить помогло бы большинству курящих (22%) отказаться от табака: 11% полагают, что на них бы подействовала сильная болезнь, еще 5% могут забыть про сигареты, если начнется спокойная и менее нервная жизнь.

 В число стимулов для отказа от курения также вошли: беременность (3%), повышение цен (3%), обещание родным (2%) и смена работы (2%). 38% респондентов не смогли ответить, что должно произойти, чтобы они перестали курить. Антитабачная кампания О значимости социальной рекламы, направленной на борьбу с курением, социологам заявили всего 18% россиян. Важнее — освещение проблемы наркомании, уверено большинство респондентов (59%). По мнению 42% россиян, в социальной рекламе больше внимания следует уделить борьбе с алкоголизмом. Также с ее помощью необходимо бороться с семейным насилием (40%), коррупцией (30%), жестоким обращением с животными (20%) и призывать граждан к соблюдению правил дорожного движения — так считают 28% участников опроса.


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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