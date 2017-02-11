Купить алкоголь в сети можно будет только в определенное время суток
11 февраля 2017 11:37
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Алкогольную продукцию через интернет можно будет продавать только в определенное время суток, а расплачиваться за товары разрешат только банковскими картами.
Мантуров подчеркнул, что сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем пока называть рано, так как еще необходимо досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме, передает Радио Маяк.
Министр также отметил, что Минпромторг РФ ориентируется на то, в таком режиме в основном будут продаваться винная продукция и продукция малых предприятий.
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