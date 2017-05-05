Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
5 мая 2017 11:59
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Эксперты во главе с Кудриным рекомендуют повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин – делать это планируется с шагом по полгода в год начиная с 2019 года, передают «Ведомости». Сообщается, что благодаря этой мере численность пенсионеров сократится на 9 % до 38,52 млн.
Также эксперты ЦСР предлагают ужесточить условия получения пенсии. Трудовой стаж для начисления страховой части пенсии они хотят повысить с существующих 15 лет до 20 лет. При этом минимальное число баллов для получения пенсии должно вырасти до 30, а после 2025 года – до 52.
Социальную пенсию тем, что не заработал на страховую, планируется выплачивать только по достижению возраста 68 лет. На данный момент на социальную пенсию могут претендовать женщины в возрасте 60 лет и мужчины в 65 лет.
Назначение досрочных пенсий для учителей и врачей также ужесточатся – им будет необходимо отработать по профессии не менее 35 лет.
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