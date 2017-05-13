Крымский мост соединит берега Керченского пролива осенью
13 мая 2017 11:16
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Крымский мост соединит берега Керченского пролива осенью 2017 года. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов в пятницу, 12 мая, передает информационный центр «Крымский мост».
«Уже осенью берега Керченского пролива наконец-то соединятся — на фарватере будут установлены арочные пролеты. Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой», — рассказал Соколов.
По данным инфоцентра, возведение моста и автоподходов на обоих берегах пролива идет в соответствии с графиками — к 12 мая строители установили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше четырех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами, передает Радио Маяк.
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