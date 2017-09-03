Космический корабль «Союз МС-04» приземлился в Казахстане
3 сентября 2017 09:32
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Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-04» с тремя космонавтами на борту приземлился в Казахстане, заявили в Центре управления полетами. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть посадка!», — заявил агентству сотрудник ЦУПа.
Как сообщили ТАСС, посадку и эвакуацию экипажа обеспечивали четыре пункта управления, два самолета Ан-12 и один Ан-26, 12 вертолетов Ми-8 и шесть поисково-эвакуационных машин, а также вспомогательная техника.
Ранее сообщалось, что космический корабль «Союз МС-04» отстыковался от МКС и начал спуск к земле. На его борту находились трое членов экспедиции на МКС: россиянин Федор Юрчихин и американцы Джек Фишер и Пегги Уитсон. Последняя пробыла на станции наибольший срок из членов экипажа — 290 суток. Для Юрчихина это уже пятая экспедиция на МКС. Во время пребывания на станции он совершил свой девятый выход в открытый космос.
Работу на станции продолжит экипаж, доставленный в июле кораблем «Союз МС-05». В его составе трое космонавтов: россиянин Сергей Рязаннский, американец Рэндолф Березник и также сотрудник Европейского космического агентства (ЕКА) Паоло Несполи. Экспедиция проведет на станции 139 суток.
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