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Космический грузовик "Прогресс МС-09" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

25 января 2019 10:09
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Космический грузовик
Это тот самый корабль, который полгода назад впервые прилетел на орбиту по сверхкороткой схеме.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" покинет Международную космическую станцию 25 января 2019 года после шести месяцев пребывания на орбите. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя ЦНИИмаша.

По графику, в 15:55 мск грузовик отделится от станции, около семи вечера он начнёт сход с орбиты и в 19:50 упадёт в воду в несудоходном районе Тихого океана.
Как ранее писал Лайф, "Прогресс МС-09" отправился на МКС 10 июля 2018 года. Впервые он долетел до станции всего за 3 часа 40 минут, поскольку сделал лишь два оборота вокруг Земли.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что на март 2019 года запланирован второй пуск "Прогресса" по сверхкороткой схеме, а в 2020 году начнут так же быстро доставлять на МКС космонавтов и космических туристов.

Фото Роскосмоса.
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