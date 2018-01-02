Китай готов к наращиванию сотрудничества с Россией в 2018 году
2 января 2018 10:54
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Пекин готов усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене, говорится в поздравительной телеграмме министра иностранных дел КНР Ван И, направленной главе МИД РФ Сергею Лаврову, пишут "Известия".
Ван И отметил, что в новом 2018 году Китай готов реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух государств. Дипломат указал на необходимость «непрерывно углублять стратегическое взаимодействие» и «делать усилия для строительства новой формы международных отношений».
Отношения, указывается в телеграмме, должны строиться на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, передает РИА «Новости».
«Стороны непрерывно углубляют политическое взаимодоверие, повышается уровень прагматического сотрудничества, поддерживают тесное взаимодействие по наиболее важным международным вопросам», - отметил китайский дипломат.
Ван И также подчеркнул, что Россия и Китая вносят вклад в поддержание регионального и международного мира.
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