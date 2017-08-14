Каждый шестой россиянин считает себя обеспеченным

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В настоящее время мужчина объявлен в федеральный розыск.
Сотрудники ОВД Сызрани разыскивают местного жителя, подозреваемого в мошенничестве
Всего в ходе соревнований каждой из команд предстояло пройти 8 этапов, среди которых – тушение пожара, спасение пострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на КТП, первичное подключение жилого дома и другие.
Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей работает в Самарской области
В ходе рейда сотрудники ЛРР выявили два нарушения в сфере оборота гражданского оружия – у владельцев маломерных судов были обнаружены и изъяты травматический пистолет «Стражник» и гладкоствольный охотничий карабин «Сайга».
В Самаре сотрудники Росгвардии провели рейд в акватории Волги
В числе возможностей приложения, которыми теперь могут пользоваться незрячие и слабовидящие пользователи, — создание и подписание платёжных поручений, подготовка бюджетных платежей, поиск операций по названию, ИНН и сумме, общение в чате со специалистом т
Сбербанк Бизнес Онлайн теперь доступен для незрячих предпринимателей
Матч пройдет 23 августа на стадионе «Центральный».
В Сызрани футбольные клубы «Крылья Советов» и «Сызрань – 2003» проведут первый в истории официальный матч
Эксперты проанализировали итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах глав регионов 10 сентября. Они привели примеры «неадекватности» (это определение несколько раз встречается в докладе) муниципального фильтра, из-за которого многие известные ка
Эксперты Кудрина назвали «неадекватным» муниципальный фильтр
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но и за рубежом.
Ученые СамГТУ получили патенты на свое изобретение в России и в США
Зарядки с полицейскими прошли во всех крупных городах и селах Самарской области. В каждом районе участники «Зарядки со стражем порядка» пообещали сотрудникам полиции ежедневно заниматься спортом и вести только здоровый образ жизни.
На набережной в Самаре прошла акция «Зарядка со стражем порядка»
сегодня  Понедельник, 14 августа, 19:30
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/08:
USD 60.19
0.26
EUR 70.75
0.48
Искать
Новости /  В стране  

Каждый шестой россиянин считает себя обеспеченным

14 августа 2017 14:01
130
Каждый шестой россиянин считает себя обеспеченным
Это максимальный показатель за последние пять лет.

Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», с которым ознакомились «Известия». В мае этого года 17% граждан назвали себя обеспеченными, это на 5 процентных пунктов больше, чем в мае 2016-го. Для нынешних экономических условий эксперты считают этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.

Россия вышла из фазы кризиса и адаптировалась к низким ценам на нефть. Минэкономразвития ожидает рост экономики в 2017 году на уровне порядка 2%. Инфляцию же ведомство прогнозирует даже ниже поставленной Банком России цели в 3,8–4%. Стала увеличиваться и реальная зарплата: доходы восстановились до уровня октября 2016 года и даже превысили его на 1,6%, рост зарплат вышел на уровень предкризисного периода 2014 года.

Выросла и доля населения, которая оценивает свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. В мае 2017 года назвали себя обеспеченными 17% респондентов — на 5 п.п. больше, чем в мае прошлого года, и на 6 п.п. больше, чем в ноябре. Это абсолютный максимум за весь рассматриваемый в мониторинге период (с начала 2012 года).

Хоть и незначительно, но сократилось количество россиян, называющих себя бедными. К этой группе населения причислили себя 20% участников исследования, что на 1 п.п. меньше, чем полгода назад. На 6 п.п. снизился и уровень бедности среди семей с детьми.

При этом снижение заработной платы отметили 20% респондентов, что является минимумом за весь период проведения опросов.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
285
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7084
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1342
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5363
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1761
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2789
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
415
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2203
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1988
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1604
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1773
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5587
Весь список

Мероприятия
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Стартовала регистрация на V экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» – 2017
Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»
Весь список
Популярное
за сегодня

На ул. Ново-Садовой в Самаре на ходу загорелся автомобиль

776

В Тольятти открыли новый стадион "Труд"

445

В Советском районе Самары на базе МПС-12 горел дом

426
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4869

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3643

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2154
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда