Каждый шестой россиянин считает себя обеспеченным
14 августа 2017 14:01
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Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», с которым ознакомились «Известия». В мае этого года 17% граждан назвали себя обеспеченными, это на 5 процентных пунктов больше, чем в мае 2016-го. Для нынешних экономических условий эксперты считают этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.
Россия вышла из фазы кризиса и адаптировалась к низким ценам на нефть. Минэкономразвития ожидает рост экономики в 2017 году на уровне порядка 2%. Инфляцию же ведомство прогнозирует даже ниже поставленной Банком России цели в 3,8–4%. Стала увеличиваться и реальная зарплата: доходы восстановились до уровня октября 2016 года и даже превысили его на 1,6%, рост зарплат вышел на уровень предкризисного периода 2014 года.
Выросла и доля населения, которая оценивает свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. В мае 2017 года назвали себя обеспеченными 17% респондентов — на 5 п.п. больше, чем в мае прошлого года, и на 6 п.п. больше, чем в ноябре. Это абсолютный максимум за весь рассматриваемый в мониторинге период (с начала 2012 года).
Хоть и незначительно, но сократилось количество россиян, называющих себя бедными. К этой группе населения причислили себя 20% участников исследования, что на 1 п.п. меньше, чем полгода назад. На 6 п.п. снизился и уровень бедности среди семей с детьми.
При этом снижение заработной платы отметили 20% респондентов, что является минимумом за весь период проведения опросов.
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