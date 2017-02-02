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Кандидатов в губернаторы попросили пропускать без очереди

2 февраля 2017 12:00
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Муниципальный фильтр на региональных выборах остается для вида.

Политические партии аккумулируют силы для новой борьбы – за голоса депутатов. В сентябре 2017 года в четырнадцати российских регионах пройдут выборы руководителей, и везде кандидатам впервые предстоит пройти через «муниципальный фильтр». Подготовительная работа уже началась. Как выяснил «ФедералПресс», администрация президента спустила в регионы конкретные рекомендации: провести кампанию по сбору подписей максимально спокойно и обеспечить депутатской поддержкой всех системных кандидатов. Партии возражают.

«Все кандидаты будут обеспечены подписями на 100%», – рассказывает собеседник агентства, знакомый со стратегией АП, спущенной в администрации регионов, где 10 сентября 2017 года пройдут губернаторские выборы. Муниципальный фильтр – относительно свежее нововведение, большинство потенциальных кандидатов и их команд впервые столкнулись с необходимостью сбора депутатских подписей и сейчас консультируются с депутатским корпусом и региональными элитами. «Мы сейчас чем и занимаемся с коллегами: внимательно посмотрели новое законодательство, мы еще не применяли его – и по количеству депутатов. Обязательно посоветуемся с фракциями и решение примем. Сбор же будет когда будет осуществлено выдвижению», – отметил в разговоре с «ФедералПресс» руководитель свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

По данным «ФедералПресс», в регионы уже спущено поручение по обеспечению всех кандидатов равным количеством подписей. Версию косвенно подтверждает тот факт, что аналогичная схема уже была отработана в прошлом году, например в Тверской, Ульяновской и Тульской областях.


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