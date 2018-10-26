Из-за последствий циклона в Краснодарском крае отменено более 80 поездов
26 октября 2018 10:19
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Из-за стихии, обрушившейся на Краснодарский край, РЖД отменили в общей сложности 84 поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании РЖД.
Помимо поездов, которые уже не отправились в пункт назначения, отменены некоторые составы 26, 27 и 28 октября.
— На перегоне Греческий — Туапсе произошёл смыв насыпи протяжённостью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий — Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя. В настоящее время на перегоне Греческий — Кривенковская движение поездов закрыто, предпринимаются все меры по ликвидации последствий непогоды, — говорится на сайте РЖД.
Ранее вице-премьер Максим Акимов дал поручение властям Краснодарского края подготовить списки людей, которым не удалось уехать из затопленных районов на поездах из-за нарушенного железнодорожного сообщения. Им обещают предоставить возможность покинуть зону бедствия на самолёте.
Фото: © vk.com/Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.
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