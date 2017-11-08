Из рекламы лекарств исчезнет доктор Айболит
8 ноября 2017 09:52
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Российские фармацевтические объединения разработали рекомендации по рекламе лекарств. Эти правила бизнес планирует исполнять добровольно. В частности, будет запрещено использовать образы не только реальных врачей, но и сказочных, например доктора Айболита. Также под запретом окажутся прямые обращения к потребителям с предположениями об их диагнозах и критика производителей-конкурентов. Документ будет направлен на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) его разработку поддерживает: это поможет не вводить потребителей в заблуждение.
Рекомендации по рекламе лекарственных средств подготовили четыре профильных объединения, куда входят основные игроки фармацевтического рынка. Об этом «Известиям» рассказал представитель Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Иван Глушков. Помимо АЕБ, над документом работали Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM), Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) и Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО).
Документ поможет выработать единое толкование норм рекламного законодательства. Представители отрасли считают, что новые правила позволят индустрии избежать ошибок при подготовке роликов. А государственным органам будет легче контролировать их качество.
Помимо стандартных требований — предоставлять точную, подтвержденную информацию, проводить сравнение на основе объективных данных, использовать понятный, контрастный шрифт, — фармацевтические организации предложили запретить рекламодателям выставлять конкурентов в негативном свете.
Сегодня российское законодательство запрещает использовать образы врачей и фармацевтов в рекламе лекарств. Исключение — специализированные издания, выставки и другие мероприятия для профильного бизнеса. Производители хотят пойти еще дальше – отказаться от отсылок к любым образам медиков, даже сказочным. Если это положение примут, в рекламе перестанут использовать героя Корнея Чуковского доктора Айболита.
Также в роликах будут запрещены прямые обращения к зрителям с вопросами и предположениями (например, «Кашляете?»). Не допускается и простое предположение о наличии конкретного заболевания без перечисления его симптомов: «У вас простуда!». Таким образом, конкретизируется норма закона «О рекламе», которая запрещает «утверждения или предположения о наличии у потребителей <...> тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья», сообщают "Известия".
Фото pixabay.com
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