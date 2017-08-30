Из госреестра исключена политическая партия
30 августа 2017 12:42
101
Всероссийская политическая партия и ее структурные подразделения исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Соответствующее распоряжение министерство юстиции РФ приняло в соответствии с п. 6 ст. 15 95-ФЗ "О политических партиях". По данным ведомства, на сегодняшний день в списке российских партий - 72 названия, пишет СарБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
634
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
521
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7324
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1505
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5974
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1916
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
658
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2303
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2108
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1750
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1911
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6100
Мероприятия