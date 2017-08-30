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Новости /  В стране  

Из госреестра исключена политическая партия

30 августа 2017 12:42
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Из госреестра исключена политическая партия
Документ о государственной регистрации "Беспартийной России" признан утратившим силу.

Всероссийская политическая партия и ее структурные подразделения исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Соответствующее распоряжение министерство юстиции РФ приняло в соответствии с п. 6 ст. 15 95-ФЗ "О политических партиях". По данным ведомства, на сегодняшний день в списке российских партий - 72 названия, пишет СарБК.
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