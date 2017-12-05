Исполком МОК решит вопрос о допуске сборной России на Олимпиаду-2018
5 декабря 2017 09:10
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Исполком Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне решит вопрос о допуске российских спортсменов до участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Сегодня он начинает свою работу.
В составе российской делегации во вторник в Лозанну прибудут президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, передает Радио Маяк.
Как сообщил в ОКР у представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома МОК 5 декабря.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее не обсуждается, но Москва не меняет свою позицию относительно бездоказательного притеснения российских спортсменов.
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