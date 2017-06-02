Инфляция в России по итогам года будет ниже целевого показателя в 4%

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Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и зарубежными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.В целом, по словам президента, "российская экономика вышла на положительную динамику. Все это, по словам главы государства, происходит на фоне не самой благоприятной ситуации на мировых рынках.Президент также заявил, что "темпы роста ВВП России к 2020 году должны быть выше среднемировых, для этого сейчас важно обеспечить приток капиталов в российскую экономику". Президент подчеркнул, что власти России уделяют особое внимание улучшению инвестиционного климата, передает Радио Маяк.