Импортный сыр покидает российские прилавки
26 апреля 2017 11:51
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За четыре с половиной месяца этого года Россия импортировала рекордно низкий объем сыров из-за рубежа — 4,3 тыс. т. Сокращение ввоза не означает, что потребители существенно сократили потребление — вместо импортного россияне всё чаще предпочитают покупать отечественный сыр. С начала этого года его производство выросло в среднем на 4%. По мнению экспертов, помимо роста производства отечественного сыра, который постепенно замещает импортный, также сократились незаконные поставки «санкционных» сыров, пишут «Известия».
С начала этого года по 16 апреля импорт сыров из стран дальнего зарубежья в Россию сократился на 43,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Итоговые поставки составили 4,3 тыс. т, следует из обзора Минсельхоза о внешнеэкономической деятельности АПК по состоянию на 19 апреля этого года. При этом отечественное производство сыров растет: в период с января по март оно составило 105 тыс. т (рост 2,2%), по сырным продуктам — 56,5 тыс. т (рост 6%). Основной поставщик сыра на отечественный рынок — Белоруссия — сократил поставки: в период с января по март они снизились на 4%.
В начале прошлого года ситуация с импортом сыра была противоположной. В первом полугодии 2016 года импорт сыров вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
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