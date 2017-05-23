Хакеры придумали новый способ воровства с кредиток
23 мая 2017 10:14
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Кибермошенники стали воровать данные карт банковских клиентов с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в интернете. Доверчивым соискателям работы сообщают, что с обещанной «зарплаты» нужно заплатить налог с помощью банковских карт. И на этапе ввода данных конфиденциальная информация — данные карт — попадает в руки мошенников. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Яндекс». По оценкам компании, в месяц клиенты банков теряют около 20 млн рублей.
Хакеры используют несколько схем для обмана пользователей. Есть ресурсы, предлагающие вознаграждение за выполнение рутинной работы — например, заполнение анкет. Также кибермошенники действуют через сайты, предлагающие гражданам «беспроигрышные лотереи»: пользователю сети говорят, что он выиграл много денег, и обещают их перевести ему на счет. Или же это липовая благотворительность — гражданам просто так предлагаются деньги.
— Обычно все эти схемы так или иначе приводят пользователя к тому, что деньги ему вот-вот переведут, но нужно оплатить 300–400 рублей налога, комиссии, процента за конвертацию валюты, — пояснили в «Яндексе». — И на этапе дополнительной оплаты мошенники крадут конфиденциальные данные карт банковских клиентов.
Пользователь, разумеется, никаких обещанных денег не получает. По оценкам «Яндекса», общая сумма денежных средств, которые у граждан в итоге выманивают обманным путем, составляет минимум 20 млн рублей в месяц.
В «Яндексе» уточнили, что всего на уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки, часть из них гарантированно соглашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты налогов или комиссий.
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