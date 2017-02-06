Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке
6 февраля 2017 12:40
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал президенту РФ заявление об отставке. Об этом он сообщил по телефону корреспонденту ТАСС.
"Заявление об отставке уже подано", - сказал Басаргин.
Он отказался комментировать слухи о своем назначении полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, отметив: "Этот вопрос не ко мне".
6 февраля Виктор Басаргин заявил журналистам, что не пойдет на второй срок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не подтвердил ТАСС, что Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края.
Басаргин возглавил регион в мае 2012 года. До этого он занимал должность министра регионального развития РФ.
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