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Гречка в августе подешевела

11 августа 2017 14:00
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Гречка в августе подешевела
Это вызвано насыщенностью рынка продукцией отечественного производства.

Цены производителей на гречку в начале августа снизились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 51,9%, что может привести к снижению розничных цен на крупу. Об этом говорится в справке Министерства сельского хозяйства «Об изменении индексов средних цен сельхозтоваропроизводителей», имеющейся у газеты «Известия».

Согласно информации в справке, цена производителей на гречку в начале августа в среднем по России составила 15,2 тыс. руб. за тонну. Это 48,1% от стоимости гречки на начало августа в прошлом году.

В Минсельхозе газете сообщили, что «снижение цен на гречиху и гречневую крупу вызвано насыщенностью рынка продукцией отечественного производства».

«Запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих предприятиях выше аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза на фоне высокого урожая (выше среднего за последние пять лет в 1,5 раза). В нынешнем году урожай гречихи также прогнозируется выше среднего за предыдущие пять лет на 18,6%», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе подчеркнули, что «в период до конца года ожидается стабилизация и дальнейшее снижение цен в связи с поступлением на рынок нового урожая».

Как заявил газете президент национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин, снижение цен на гречку вызвано хорошими прогнозами, касающимися грядущего урожая. «В прошлом году ожидался плохой урожай, и на этом фоне цены росли. В этом году прогнозы оптимистичные — и рынок реагирует. После сбора возможна незначительная коррекция цены вверх: производителям нужны средства на зарплаты и покупку оборудования к следующему сезону», — сказал Скурихин.

По данным собеседника газеты, в текущем году посевные площади под гречиху по сравнению с прошлым увеличились с 1,2 млн га до 1,6 млн га. Скурихин уточнил, что на увеличение площадей повлияла холодная погода. Так, в Сибири не успели вовремя посеять пшеницу, и ее заменили на гречиху.

По мнению Скурихина, после снижения цен производителей может снизиться и розничная цена на гречку. Но такое снижение будет непропорциональным в связи с наценками оптово-розничных сетей, куда входят расходы на упаковку и транспортировку гречки.


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