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Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

1 октября 2018 10:14
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Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия
Реформа накопительной пенсии в России будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли.

Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», сообщили РБК два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта об ИПК, и источник на финансовом рынке. Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК, сказали двое собеседников РБК.

Механизм подключения к ИПК на основе ст. 158 ГК по сути является возвращением к идее автоподписки граждан к отчислениям для формирования накопительной пенсии, сказал РБК профессор, руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. По его словам, ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Автоматическое подключение к ИПК по ст. 158 не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки, утверждает адвокат бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.

«Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — сказал один из источников РБК. Граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, отметил он. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии преждевременны, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. РБК направил запрос в Минфин.

Отчисления граждан после подключения к ИПК будут производиться в пользу того НПФ, где находится человек, полагает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Если НПФ не выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ, но в течение переходного периода, который продлится пять лет, гражданин должен будет определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии), считает Пахомов. ВЭБ, управляющий пенсионными средствами «молчунов», может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК, говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Глава ВЭБа Игорь Шувалов заявлял, что полностью поддерживает идею создания НПФ на базе ВЭБа.

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Новая пенсионная модель призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Впервые заморозка была введена в 2014 году, и в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2019–2021 годы заложено сохранение заморозки «старой» накопительной пенсии на ближайшие три года.

Главным сценарием включения граждан в новую накопительную систему, согласно изначальной концепции ИПК, была автоматическая подписка. Иными словами, всех работающих по умолчанию подключают на отчисления взносов с их зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, где будет формироваться накопительная часть пенсии. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года.

Фото pixabay.com

 


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