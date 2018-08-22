Государство окажет поддержку предприятиям, которые пострадают от новых санкций США
22 августа 2018 09:22
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Минпромторг России постарается оказать максимальную поддержку предприятиям, которые пострадают от новых санкций США. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Министр отметил, что запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения затронет некоторые отрасли, но не будет критичным. Россия заменит недоступные электронные компоненты своими аналогами или будет импортировать их из Юго-Восточной Азии, заверил Мантуров, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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