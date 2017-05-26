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Госдума ввела уголовное наказание за создание «групп смерти»

26 мая 2017 14:01
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Госдума ввела уголовное наказание за создание «групп смерти»
Решение принято единоглассно.

Сегодня Государственная дума приняла в третьем чтении закнопроект Ирины Яровой об уголовном наказании за создание в соцсетях «групп смерти».

За проект закона проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто. Трансляция из Госдумы велась на ее сайте, сообщает "ФедералПресс".

Во втором чтении документ одобрили 24 мая. Максимальное наказание для организаторов подобных пабликов предполагается в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что законопроект вице-спикера Ирины Яровой будет принят без особых правок, несмотря на существующие недоработки.
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