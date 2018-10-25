Госдума приняла закон о добровольном отказе от депутатских надбавок к пенсиям
25 октября 2018 13:40
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Законопроект о праве парламентариев на отказ от надбавок к пенсиям принят Госдумой в окончательном чтении 25 октября. Соответствующие поправки предлагается внести в закон о парламентском статусе.
«Гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от нее, подав заявление на имя руководителя федерального органа исполнительной власти», — приводит ТАСС выдержку из текста документа.
При этом законопроект предполагает, что после добровольного отказа от депутатских или сенаторских надбавок парламентарии не смогут претендовать на повторное установление привилегий.
О своей готовности отказаться от надбавок к пенсиям заявили уже представители всех парламентских фракций. Как ранее отметил основной инициатор изменений — секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутатам «начинать нужно с самих себя». Он подчеркнул, что начисление им пенсии в общем и едином для всех граждан РФ порядке будет справедливо.
24 октября министр финансов Антон Силуанов объявил, что в 2019 году пенсии россиян вырастут на 7%, а с 2020 года выплаты будут расти более чем на 6% в год, что выше уровня инфляции, пишут "Известия".
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