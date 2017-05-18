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Новости /  В стране  

Госдума будет фильтровать предложения депутатов

18 мая 2017 14:03
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Госдума будет фильтровать предложения депутатов
Документ также может быть отозван на этапе рассмотрения в профильном комитете.

Госдума наконец решила позаботиться о собственной репутации и будет фильтровать громкие предложения своих депутатов.

В нижней палате парламента разработали систему предварительного контроля вносимых законопроектов. Отныне законопроект не будет считаться внесенным, пока председатель ГД не направит его в профильный комитет. Документ также может быть отозван на этапе рассмотрения в профильном комитете, пишет «ФедералПресс».
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