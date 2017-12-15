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Главную новогоднюю елку страны срубят сегодня в Подмосковье

15 декабря 2017 11:40
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Главную новогоднюю елку страны срубят сегодня в Подмосковье Возраст дерева – 90 лет, высота – 27 метров.
Возраст дерева – 90 лет, высота – 27 метров.

Дерево украсит Соборную площадь Кремля. По данным властей Московской области, ель срубят на территории Подольского лесничества. Возраст дерева – 90 лет, высота – 27 метров. Как сообщили РИА Новости в управлении делами президента, в Москву елку доставят в воскресенье.

Традиционно Кремлевскую ель отбирает специальная федеральная комиссия. Основными критериями являются размеры и визуальная привлекательность дерева.

Главная елка должна иметь правильную пирамидальную форму кроны без сломанных или усохших ветвей, а также равномерную окраску хвои. Кроме того, к дереву в лесу должен быть обеспечен удобный подъезд.
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