Главную новогоднюю елку страны срубят сегодня в Подмосковье
15 декабря 2017 11:40
93
Дерево украсит Соборную площадь Кремля. По данным властей Московской области, ель срубят на территории Подольского лесничества. Возраст дерева – 90 лет, высота – 27 метров. Как сообщили РИА Новости в управлении делами президента, в Москву елку доставят в воскресенье.
Традиционно Кремлевскую ель отбирает специальная федеральная комиссия. Основными критериями являются размеры и визуальная привлекательность дерева.
Главная елка должна иметь правильную пирамидальную форму кроны без сломанных или усохших ветвей, а также равномерную окраску хвои. Кроме того, к дереву в лесу должен быть обеспечен удобный подъезд.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5521
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2040
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8964
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2689
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10457
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3079
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2542
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1665
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2043
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1933
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1622
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3257
Мероприятия