Глава МЧС потребовал особого контроля над всеми местами отдыха россиян
30 апреля 2017 11:39
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Российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков потребовал, чтобы на период майских праздников все места традиционного отдыха населения были взяты под особый контроль. Причиной требования главы МЧС стала опасность возникновения пожаров.
«У нас впереди большие майские праздники, большое количество людей поедет на дачи и на природу. Я прошу организовать работу и взять на контроль все места массового отдыха людей, чтобы защитить их от пожаров», — заявил Пучков в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По его словам, в выходные и праздничные дни риски возникновения возгораний существенно возрастают. Глава МЧС также напомнил, что в настоящее время по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям во всех регионах Сибири действует режим ЧС, а во многих муниципальных образованиях по стране — особый противопожарный режим, передает Радио Маяк.
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