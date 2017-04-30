Я нашел ошибку
Главные новости: 
В ходе проверки установлен факт оборота алкогольной продукции без специального разрешения и сопроводительных документов.
В самарском кафе на улице Стара Загора пресечена незаконная торговля алкоголем
Медики увезли его в лечебное учреждение.
17-летний подросток бегал ночью голым по улице в Тольятти
Его стоимость более 18 000 рублей.
В Жигулевске два молодых человека украли металлический отвод с территории предприятия
Накануне по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали молодого человека, который незаконно проживал в Самаре по фиктивному документу
Мужчина рассказал, что планировал перепродать похищенный товар.
За кражу из магазина житель Новокуйбышевска может оказаться за решеткой
В Сергиевском районе сгорело 40 кв. метров надворных построек
В Сергиевском районе сгорело 40 кв. метров надворных построек
В Самарской области ищут пропавшую пенсионерку из Саратовской области
В Самарской области ищут пропавшую пенсионерку из Саратовской области
Глава МЧС потребовал особого контроля над всеми местами отдыха россиян
Глава МЧС потребовал особого контроля над всеми местами отдыха россиян
сегодня  Воскресенье,30 апреля, 17:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/04:
USD 56.98
0.01
EUR 62.04
-0.13
Искать
Новости /  В стране  

Глава МЧС потребовал особого контроля над всеми местами отдыха россиян

30 апреля 2017 11:39
90
Глава МЧС потребовал особого контроля над всеми местами отдыха россиян
Причиной требования стала опасность возникновения пожаров.

Российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков потребовал, чтобы на период майских праздников все места традиционного отдыха населения были взяты под особый контроль. Причиной требования главы МЧС стала опасность возникновения пожаров.

«У нас впереди большие майские праздники, большое количество людей поедет на дачи и на природу. Я прошу организовать работу и взять на контроль все места массового отдыха людей, чтобы защитить их от пожаров», — заявил Пучков в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в выходные и праздничные дни риски возникновения возгораний существенно возрастают. Глава МЧС также напомнил, что в настоящее время по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям во всех регионах Сибири действует режим ЧС, а во многих муниципальных образованиях по стране — особый противопожарный режим, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
262
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
751
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
979
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1184
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2523
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1479
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
392
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
839
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2070
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3095
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3175
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12107
Весь список

Мероприятия
В Самаре подвели итоги детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников ОВД
Тольяттинские полицейские с воспитанниками подшефного детского дома «Единство» приняли участие в акции «Вахта памяти»
В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег
Весь список
Популярное
за сегодня

В ответ на шутку в эфире "Вечернего Урганта", власти Самары пригласили ведущего помочь в восстановлении деревянных домов

901

Николай Меркушкин занял предпоследнее место в прокремлёвском рейтинге

485

17-летний подросток бегал ночью голым по улице в Тольятти

259
за неделю

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

2903

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

2398

В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»

2244
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда