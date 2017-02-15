Глава Карелии объявил о досрочной отставке
15 февраля 2017 13:40
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Сегодня, 15 февраля глава Карелии Александр Худилайнен объявил, что досрочно уходит в отставку. Он уже подал заявление о сложении полномочий.
«Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», – приводит слова Худилайнена ТАСС.
«Какое бы мне место не доверил президент, какую бы работу не поручил, я, безусловно, буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии, в ее продвижении», – добавил он.
Худилайнен возглавлял Карелию с мая 2012 года. Срок его полномочий истекал 24 мая 2017 года.
«ФедералПресс» сообщал: в качестве кандидата на замену Худилайнену рассматривается 40-летний уроженец Петрозаводска, руководитель Рослесхоза Иван Валентик. Также были предположения, что новым губернатором назначат человека, близкого к одной из финансово-промышленных групп – например, к АФК «Система», имеющей интересы в лесной отрасли.
Напомним, что это пятый глава региона, который покинул свой пост в этом месяце.
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