Генпрокуратура засомневалась в законности блокировки миллионов IP-адресов из-за Telegram
7 августа 2018 10:42
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В результате действий РКН в черный список попало около 18 миллионов IP-адресов.Начиная с 16 апреля 2018 года российский регулятор интернета Роскомнадзор активно препятствует работе Telegram на территории страны. В результате действий РКН в черный список попало около 18 миллионов IP-адресов. Перебои наблюдались в работе даже тех сервисов, которые не имеют никакого отношения к мессенджеру.
Сегодня Гепрокуратура заявила, что не требовала от Роскомнадзора столь массовых блокировок, хотя основанием для закрытия IP-адресов регулятор ранее указывал именно решение Генпрокуратуры от 16 апреля 2018 года.
В пояснительном документе Генпрокуратура отмечает, что потребовала от РКН ограничить доступ к семи аккаунтам Telegram, пропагандирующими сирийскую деятельность запрещенных в России организаций, а также закрыть доступ к четырем сервисам для обхода блокировок.
По сути, ответ Генпрокуратуры говорит о том, что Роскомнадзор превысил свои полномочия при блокировке мессенджера.
С законодательной точки зрения регулятор действительно имеет право самостоятельно определять доменное имя и IP-адрес нарушителя, но перед непосредственной блокировкой требуется предупредить владельца ресурса или сервиса, потребовать принять меры и лишь после этого добавлять сервис в черный список, сообщают "Ведомости".
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