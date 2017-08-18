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Генпрокуратура выявила повсеместные нарушения в эксплуатации газового оборудования

18 августа 2017 09:30
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Генпрокуратура выявила повсеместные нарушения в эксплуатации газового оборудования
Всего по итогам проверок зафиксировано 11 тыс. нарушений.

Генеральная прокуратура РФ выявила более 11 тыс. нарушений законодательства при эксплуатации газового оборудования. Часть из них привела к утечкам газа и взрывам, которые унесли десятки человеческих жизней. В ведомстве подвели итоги проверок, проведенных в 2015 и 2016 годах. Там подчеркнули, что основная причина аварий – халатность коммунальщиков. Эксперты сферы ЖКХ отмечают, что газовая отрасль находится в критическом состоянии, а чтобы исправить ситуацию, нужно не только выявлять нарушения, но и менять законодательство.

Проблема безопасности проживания в домах, подключенных к газу, остается актуальной. Инциденты происходят практически каждый месяц. Так, 15 августа этого года в результате взрыва газа пострадал житель одной из квартир пятиэтажки в Туапсинском районе Краснодарского края.

Начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил «Известиям», что ведомство запланировало новую масштабную проверку, которая затронет деятельность всех организаций, причастных к обслуживанию газового оборудования, от региональных властей до Ростехнадзора.

— Ситуация в сфере безопасности газового оборудования достаточно сложная. Только в 2015 году в результате взрывов газа в многоквартирных домах в различных регионах страны погибли 20 человек, пострадали — 50, — сказал Александр Куренной.

По его словам, повсеместно управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы не проводят замену газовых труб и не ремонтируют в срок оборудование. Это создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Например, в многоквартирных домах в городе Балаково Саратовской области были выявлены утечки бытового газа на стояках газоснабжения. А у управляющих компаний и ТСЖ даже не были заключены договоры с организациями, которые занимаются обслуживанием и ремонтом газового оборудования.

Сотрудники прокуратуры также выявили ненадлежащее обслуживание дымовых и вентиляционных каналов практически во всех регионах. При этом хорошая вентиляция — обязательное условие безопасного проживания в многоквартирных домах.

Одна из причин сложившейся ситуации, по информации Генпрокуратуры, — отсутствие надлежащего контроля. Повсеместно работники жилищных инспекций не проводят проверки. А если и приводят, то с нарушениями. Например, в Пензенской области по обращению жителя было выявлено незаконное переоборудование газового оборудования в квартире. Однако инспекторы сделали вывод, что всё в порядке.

Фото: Getty Images/Ryerson Clark
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