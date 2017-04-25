Генпрокуратура предложила ввести понятие нематериальной взятки

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Генпрокуратура России обратилась к законодателям с просьбой поддержать введение в России понятия нематериальной взятки, включив в ст. 204 (коммерческий подкуп) и ст. 290 УК РФ (получение взятки) указание на «получение услуг неимущественного характера». Об этом на сегодняшнем заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании в Таврическом дворце Санкт-Петербурга заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.По его словам, без введения соответствующих изменений Россия не сумеет пройти проверку соблюдения требования европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.«В соответствии с рекомендациями ГРЕКО необходимо расширить сферу действия закона таким образом, чтобы они однозначно охватывали любую форму неправомерного преимущества, в том числе любого преимущества нематериального характера, независимо от того, имеют ли они оценку рыночной стоимости или не имеют»,— добавил первый замгенпрокурора России.Ранее Минюст разработал поправки, которые позволят сажать коррупционеров за получение «услуг неимущественного характера», пишет Коммерсантъ.