Ford отзывает около 100 пикапов Ranger в России
16 февраля 2017 13:21
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Компания «Форд Соллерс Холдинг» 15 февраля объявила об отзыве 91 пикапа Ford Ranger, реализованных с 1 апреля по 30 сентября 2012 года. Причиной отзыва автомобилей Ford Ranger с автоматической коробкой передач послужила возможность переключения с 6-ой на 1-ую передачу вследствие неверного сигнала от датчика скорости вращения выходного вала. Непреднамеренное понижение передачи приведет к резкому снижению скорости вращения колес и, как следствие, к потере управления автомобилем, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные дилеры «Форд Соллерс Холдинг» уведомляют владельцев автомобилей Ford Ranger, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На указанных автомобилях будет проведена повторная калибровка модуля управления трансмиссией (ТСМ). Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, пишет Автостат.
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