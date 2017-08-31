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Флешмобы, мемы и селфи могут привлечь россиян на выборы президента

31 августа 2017 09:12
68
Флешмобы, мемы и селфи могут привлечь россиян на выборы президента
ЦИК должен получить и протестировать несколько вариантов концепции.

Такие способы распространения информации о выборах в 2018 году предложит одна из PR-компаний, пишет сегодня газета "Ведомости". Реализация концепции, по оценкам разработчика, может обойтись в 40 миллионов рублей.

Основная работа начнется сейчас - в результате ЦИК должен получить и протестировать несколько вариантов концепции.

Она будет включать в себя как рекламные продукты для распространения по всем информационным каналам, так и план информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение мотивации избирателей. Окончательный формат этой работы еще должен утвердить ЦИК, пишут "Ведомости".

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