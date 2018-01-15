Финская Wartsila отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи «Залив» из-за санкций
15 января 2018 18:09
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По словам одного из источников, отказ поставлять дизельные генераторы привел к увеличению срока строительства судна и необходимости корректировки проектной документации. Он не сказал, на сколько именно сдвинулись сроки окончания строительства (изначально судно планировалось сдать уже в 2018 году).
Представитель Wärtsilä сказал РБК, что компания отказалась поставлять дизельные генераторы керченской судоверфи из-за санкций ЕС. «Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это (поставка оборудования в Крым. — РБК) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wärtsilä не может предоставить запрошенное оборудование», — добавил он. Собеседник подчеркнул, что Wärtsilä давно и плодотворно работает с Россией и готова продолжать сотрудничество, но только в рамках действующих правил.
Пресс-служба Минтранса пока не ответила на запрос РБК.
Минтранс заказал строительство аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт еще в 2015 году у единственного поставщика — Зеленодольского завода им. А.М.Горького (входит в группу «Ак Барс»). По данным отраслевых изданий «Корабел» и «Port News», это судно строится на керченской верфи «Залив». В 2014 году «Коммерсантъ» писал о том, что новое руководство «Залива» связано с зеленодольским судозаводом.
Аварийно-спасательное судно строится полностью за счет бюджета в рамках федеральной целевой программы. Его стоимость составляет 2,79 млрд руб. Всего в России построено четыре таких судна, все — на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области. Верфь «Залив» кроме строительства и ремонта судов также производит специальные металлоконструкции для Крымского моста.
Представители «Залива» и зеленодольского завода не ответили на запросы РБК.
Фото: zaliv.com
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