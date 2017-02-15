Финансирование ведущих вузов России сокращено на 12,7 миллиарда
15 февраля 2017 11:59
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В ближайшие три года правительство сократит финансирование ведущих российских вузов на 12,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В предыдущем постановлении от 16 марта 2013 года говорилось, что в 2017–2020 годах на поддержку вузов должно выделяться по 14,5 млрд рублей.
Дотации на 2017 год решено сократить до 10,6 млрд рублей, на 2018 год – до 10,2 млрд рублей, а на 2019-й – до десяти миллиардов. Изменений в планах на 2020 год нет.
Напомним, на прошлой неделе, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что в российских школах не хватает около шести миллионов мест. Она призвала ускорить темпы строительства новых школ, сообщает ФедералПресс.
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