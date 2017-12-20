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Facebook обвинили в нелегальном сборе данных своих пользователей

20 декабря 2017 09:07
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Facebook обвинили в нелегальном сборе данных своих пользователей Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ начало расследование в отношении соцсети.
Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ начало расследование в отношении соцсети.

Немецкое Федеральное антимонопольное ведомство обвинило Facebook в нелегальном сборе данных своих пользователей. Об этом сообщили в ведомстве. По его версии, компания «в неограниченном объеме собирает в Германии данные пользователей из третьих источников» при объединении различных интерфейсов с учетной записью пользователя в Facebook.

Как заявил глава организации, вся «информация стекается в Facebook, собирается там и изучается, даже если пользователь посещал другие интернет-сайты. В 2016 году Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ начало расследование в отношении соцсети. Решение могут огласить весной следующего года, передает Радио Маяк

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