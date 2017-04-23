ФНС и Минфин раскритиковали идею уплаты налогов на труд лично гражданами
23 апреля 2017 10:50
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Идея уплаты налогов на труд лично гражданами связана с «громадными рисками», заявили РБК в руководстве ФНС и Минфина. По мнению чиновников, этот приведет к кассовым разрывам, сбоям в платежах и уклонению от уплаты налогов.
Обсудить идею об уплате налогов на труд сотрудниками, а не работодателями в ходе Красноярского экономического форума предложил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом он говорил о том, чтобы работники «сами уплачивали хотя бы часть страховых взносов», передает корреспондент РБК.
По словам Шубина, это повысит финансовую грамотность и создаст новый вид самозанятых — налоговых консультантов. Впрочем, в ходе сессии «Рациональная налоговая система», во время которой Шубин и выступил со своей инициативой, никто на его предложение не отреагировал.
Замминистра финансов Илья Трунин позже сказал журналистам, что инициатива переложить часть страховых взносов на граждан «нереализуема», так как будет означать повышение налогов на население
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