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Новости /  В стране  

ФИФА: "Решение МОК по России не повлияет на подготовку к ЧМ-2018"

6 декабря 2017 12:25
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ФИФА:
Работа будет продолжена.

Руководство ФИФА отреагировало на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам. На заседании в Лозанне исполком МОК принял решение о том, что россияне смогут выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом.

Кроме того, МОК вынес пожизненный запрет вице-премьеру РФ, президенту РФС и главе оргкомитета "Россия-2018" Виталию Мутко посещать Олимпийские игры.

– Принятые решения не повлияют на ход подготовки к чемпионату мира-2018 в России, – гласит заявление ФИФА. – Мы продолжим работу, чтобы провести турнир в наилучшем виде.

Отмечается, что "ФИФА работает в плотном сотрудничестве с ВАДА и независимым экспертом организации Ричардом Маклареном", но подчеркивается, что "для санкций ФИФА должно быть достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил. Наказание не может выноситься на основе подозрений".

ФИФА напоминает, что летом 2017 года в России проходил Кубок конфедераций-2017, в ходе которого было взято огромное количество допинг-проб, ни одна из которых не выявила нарушений, пишет Спорт-Экспресс.

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