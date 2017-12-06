ФИФА: "Решение МОК по России не повлияет на подготовку к ЧМ-2018"
6 декабря 2017 12:25
104
Руководство ФИФА отреагировало на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам. На заседании в Лозанне исполком МОК принял решение о том, что россияне смогут выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом.
Кроме того, МОК вынес пожизненный запрет вице-премьеру РФ, президенту РФС и главе оргкомитета "Россия-2018" Виталию Мутко посещать Олимпийские игры.
– Принятые решения не повлияют на ход подготовки к чемпионату мира-2018 в России, – гласит заявление ФИФА. – Мы продолжим работу, чтобы провести турнир в наилучшем виде.
Отмечается, что "ФИФА работает в плотном сотрудничестве с ВАДА и независимым экспертом организации Ричардом Маклареном", но подчеркивается, что "для санкций ФИФА должно быть достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил. Наказание не может выноситься на основе подозрений".
ФИФА напоминает, что летом 2017 года в России проходил Кубок конфедераций-2017, в ходе которого было взято огромное количество допинг-проб, ни одна из которых не выявила нарушений, пишет Спорт-Экспресс.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5355
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1965
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8859
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2644
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10291
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3011
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2375
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1615
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1971
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1864
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1577
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3204
Мероприятия