ФАС проверит информацию о росте цен на шампанское к Новому году
14 ноября 2017 09:26
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить информацию о возможном росте цен на шампанское перед Новым годом, рассказали в контрольно-финансовом управлении ФАС.
Как ранее сообщала газета «Известия», цены на праздничные напитки, в том числе и на самое популярное в России «Советское шампанское», вырастут на 10–15%.
«ФАС России планирует провести проверку этой информации на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», — приводит RNS сообщение ведомства.
Вместе с тем портал iz.ru писал, что виноделы развеяли слухи о подорожании шампанского в РФ к Новому году.
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