Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поволжский банк выпустил более 900 тысяч карт системы «Мир»
Поволжский банк выпустил более 900 тысяч карт системы «Мир»
В России не запретят продавать на лосьоны в киосках
В России не запретят продавать на лосьоны в киосках
По Саратовской трассе на 3 месяца ограничат движение грузовиков
По Саратовской трассе на 3 месяца ограничат движение грузовиков
Самарцам обещают последнюю теплую неделю
Самарцам обещают последнюю теплую неделю
Самарцев приглашают на
Самарцев приглашают на "Гонку героев"
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской Работы по плану завершатся в октябре.
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
сегодня  Вторник, 22 августа, 14:14
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/08:
USD 59.14
-0.22
EUR 69.43
-0.29
Искать
Новости /  В стране  

ФАС продлила срок отмены внутрисетевого роуминга для «большой четверки» операторов

22 августа 2017 12:40
76
ФАС продлила срок отмены внутрисетевого роуминга для «большой четверки» операторов Срок продлен до 15 декабря текущего года.
Срок продлен до 15 декабря текущего года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение о продлении срока исполнения предупреждения по роумингу для сотовых операторов, пишет "ФедералПресс".

Отметим, что, по информации с сайта ведомства, срок продлен до 15 декабря текущего года.

В ФАС подчеркнули, что операторы связи, которые получили предупреждения, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС ходатайства о продлении срока.

Также известно, что «большая четверка» операторов должна будет ежемесячно предоставлять ведомству отчет о ходе исполнения предупреждения.

Как писал «ФедералПресс» ранее, ФАС выяснила причину высоких цен на роуминг в России. Операторы мобильной связи выставляют друг другу чрезвычайно большие счета за обслуживание чужих клиентов, в связи с чем цены в роуминге внутри России остаются высокими.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
406
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7197
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1416
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5531
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1841
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2921
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
578
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2248
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2039
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1677
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1847
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5737
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге для проверки боеготовности
С 21 августа офтальмологи больницы Ерошевского будут принимать пациентов в микрорайоне Крутые Ключи
Весь список
Популярное
за сегодня

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1527

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

695

Сбербанк открыл в Самаре два офиса новых форматов

547
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2376

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2201

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

2056
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда