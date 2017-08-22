ФАС продлила срок отмены внутрисетевого роуминга для «большой четверки» операторов
22 августа 2017 12:40
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение о продлении срока исполнения предупреждения по роумингу для сотовых операторов, пишет "ФедералПресс".
Отметим, что, по информации с сайта ведомства, срок продлен до 15 декабря текущего года.
В ФАС подчеркнули, что операторы связи, которые получили предупреждения, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС ходатайства о продлении срока.
Также известно, что «большая четверка» операторов должна будет ежемесячно предоставлять ведомству отчет о ходе исполнения предупреждения.
Как писал «ФедералПресс» ранее, ФАС выяснила причину высоких цен на роуминг в России. Операторы мобильной связи выставляют друг другу чрезвычайно большие счета за обслуживание чужих клиентов, в связи с чем цены в роуминге внутри России остаются высокими.
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