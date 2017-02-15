Евро опустился ниже 60 рублей впервые с июня 2015 года
15 февраля 2017 14:01
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Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 60 рублей впервые с июня 2015 года. Он составляет 59,83 рубля.
Данные биржи также свидетельствуют об укреплении российской валюты по отношению к доллару США. На данный момент доллар опустился до 56,6 рубля.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,2%, до отметки $55,67 за баррель.
По мнению аналитиков, укрепление рубля продолжается, пишут «Известия».
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