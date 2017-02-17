«Это естественный процесс». Путин прокомментировал отставки губернаторов
17 февраля 2017 12:45
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На встрече с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей президент выразил уверенность, что экс-губернаторы будут полезны на других местах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы», – сказал Владимир Путин.
Также президент поблагодарил экс-губернаторов за работу и выразил надежду на то, что они поддержат своих приемников и продолжат способствовать развитию регионов.
«Во всяком случае, рассчитываю, что вы их поддержите вашими знаниями, опытом и вашими идеями по поводу того, что и как нужно было бы сделать в самое ближайшее время, чтобы не потерять темп в развитии регионов, которые вы возглавляли», – сообщил Путин.
«ФедералПресс» напоминает: в этом месяце в отставку ушли главы пяти регионов. На прошлой неделе в отставку ушел губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Врио главы региона стал глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников.
Также свой пост покинул глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Исполняющим обязанности главы республики стал замминистра транспорта России Алексей Цыденов.
На этой неделе состоялись еще три отставки. Место губернатора Новгородской области Сергея Митина занял генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.
Также в отставку ушли губернатор Рязанской области Олег Ковалев и глава Карелли Александр Худилайнен. Врио глав регионов назначены соответственно депутат Госдумы Николай Любимов и директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.
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