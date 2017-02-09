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Новости /  В стране  

Еще один сотрудник ЦИБ ФСБ оказался под следствием

9 февраля 2017 09:20
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Эксперты объясняют ситуацию в ЦИБ внутренними конфликтами.

Как стало известно “Ъ”, арестованный в декабре замглавы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов оказался не единственным попавшим под следствие высокопоставленным сотрудником подразделения. Фигурантом еще одного дела, по неофициальным данным, стал Дмитрий Правиков, несколько лет возглавлявший другое ключевое направление ЦИБ, ответственное за экспертизы при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Эксперты объясняют ситуацию в ЦИБ внутренними конфликтами и «зачисткой под новых людей».

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