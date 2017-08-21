Экспорт российской одежды увеличился более чем на треть
21 августа 2017 08:58
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Российские экспортеры увеличили объемы поставок отечественной одежды за рубеж. С начала года они выросли на 25% в натуральном выражении и на 37% — в денежном. Больше всего удалось заработать на экспорте в Белоруссию, Казахстан и на Украину. Среди причин эксперты выделяют уверенный рост производства товаров легкой промышленности, а также появление молодой плеяды российских дизайнеров, пишут "Известия".
Рост экспорта одежды в январе–мае 2017 года зафиксировала Федеральная таможенная служба (ФТС). Аналогичными данными располагает и Минпромторг. По информации ведомств, по сравнению с тем же периодом 2016-го Россия увеличила поставки в натуральном выражении на 25%. За первые пять месяцев года за рубеж было отправлено 25,2 млн предметов одежды, а в прошлом году в этот же период — 20 млн.
Больше всего экспортируют перчаток и рукавиц — 9,6 млн пар, а также маек и фуфаек — около 5,5 млн штук. При этом заработали прежде всего на костюмах, юбках и платьях: доходы от их поставок составили $19,5 млн — 15% от общей суммы.
Всего за первые пять месяцев одежды экспортировали на 7,2 млрд рублей ($126,5 млн). В аналогичный период прошлого года за рубеж было реализовано товаров на 6,1 млрд рублей ($92,2 млн).
Больше всего экспортерам удалось заработать на поставках в Белоруссию (поставки на $42 млн), Казахстан ($41 млн) и на Украину ($13 млн). В десятку лидеров — импортеров российской одежды входят и европейские страны: Польша (поставки на $3,4 млн), Франция ($2,9 млн), Великобритания ($1,9 млн) и Швейцария ($1,5 млн).
Фото: Global Look Prees/Antonio Melita
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