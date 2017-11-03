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Новости /  В стране  

Экс-сотрудница «Росгосстраха» обвиняется в присвоении почти полумиллиона рублей

3 ноября 2017 11:47
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Экс-сотрудница «Росгосстраха» обвиняется в присвоении почти полумиллиона рублей Инцидент произошел в Тюменской области.
Инцидент произошел в Тюменской области.

В суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении бывшего страхового агента компании «Росгосстрах», обвиняемой в присвоении более 460 тыс. рублей. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Как установлено следствием, 58-летняя женщина, работая страховым агентом в ПАО СК «Росгосстрах», заключала с клиентами договоры обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. При этом получаемые по договорам денежные средства на счет компании «Росгосстрах» не вносила, а присваивала себе», – рассказали в надзорном ведомстве.

Всего с ноября 2015 года по февраль 2016 года таким способом было похищено более 460 тыс. рублей. Недостачу выявили в ходе проверки.

На бывшего страхового агента компании «Росгосстрах» было заведено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере). Ей грозит лишение свободы до шести лет.

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