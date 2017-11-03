Экс-сотрудница «Росгосстраха» обвиняется в присвоении почти полумиллиона рублей
3 ноября 2017 11:47
134
В суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении бывшего страхового агента компании «Росгосстрах», обвиняемой в присвоении более 460 тыс. рублей. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Как установлено следствием, 58-летняя женщина, работая страховым агентом в ПАО СК «Росгосстрах», заключала с клиентами договоры обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. При этом получаемые по договорам денежные средства на счет компании «Росгосстрах» не вносила, а присваивала себе», – рассказали в надзорном ведомстве.
Всего с ноября 2015 года по февраль 2016 года таким способом было похищено более 460 тыс. рублей. Недостачу выявили в ходе проверки.
На бывшего страхового агента компании «Росгосстрах» было заведено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере). Ей грозит лишение свободы до шести лет.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3580
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1448
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8324
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2234
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8531
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2624
Фоторепортажи
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1575
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1457
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1234
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2860
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2678
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
2346
Мероприятия