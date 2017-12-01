Экономика России вошла в стадию роста
1 декабря 2017 09:21
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Экономика России вошла в стадию роста, изменения благоприятные. Об этом заявил Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, подводя итоги года.
По словам премьер-министра, курс рубля остаётся стабильным и предсказуемым. Кроме того, как отметил глава правительства, мрачные прогнозы и внешнее давление на Россию в этом году не сказались на исполнении социальных обязательств.
Коснулся премьер и вопросов демографии. По его словам, в правительстве поняли, что надо стимулировать людей рожать уже не вторых, а первых детей. В следующем году, по обнародованным на этой неделе подсчетам президента Владимира Путина, средний размер такого пособия составит 10,5 тысяч рублей. Кроме того власти планируют субсидировать ипотечные кредиты сверх уровня 6%. По словам премьера, 6% – это ставка, которую с легкостью тянет абсолютное большинство семей.
Премьер также заявил, что от долевого строительства в будущем следует отказаться как от рудимента прежней эпохи.
Он напомнил, что в других странах такого инструмента не существует, есть ипотека. Вместе с тем, подчеркнул Дмитрий Медведев, на данном этапе нужно исполнить действующие договоры долевого строительства, а также закрыть проблему обманутых дольщиков.
Затронув тему отношений между РФ и США, Медведев отметил, что нынешний спад в российско-американском взаимодействии не идет на пользу никому, в том числе и представителям США, начиная от бизнесменов и заканчивая самим президентом, передает Радио Маяк.
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