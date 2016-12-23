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Двенадцатая пресс-конференция Владимира Путина проходит сегодня

23 декабря 2016 12:07
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Предыдущая большая конференция прошла 17 декабря 2015 года.

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 декабря проводит традиционную пресс-конференцию с представителями СМИ. Встреча должна была состояться накануне, однако буквально в последний момент ее перенесли: глава государства в четверг присутствовал на похоронах посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре. «ФедералПресс» организовал онлайн-трансляцию мероприятия, ключевые высказывания Путина в режиме реального времени прокомментируют ведущие российские эксперты.

Предыдущая большая конференция прошла 17 декабря 2015 года, на ее подготовку было выделено 16,2 миллиона рублей. Число журналистов, которые захотели задать свои вопросы главе государства, оказалось рекордным: Кремль аккредитовал почти 1,4 тысячи российских и зарубежных представителей СМИ. Глава государства отвечал на их вопросы 3 часа 7 минут.

При этом самая долгая пресс-конференция Путина состоялась в 2008 году. За 4 часа 40 минут он ответил на 80 вопросов. Именно тогда он сказал крылатую фразу про два президентских срока: «Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах», пишет ФедералПресс.

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