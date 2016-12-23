Дорожные знаки ждет масштабная реформа
23 декабря 2016 09:09
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В 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова могут появиться новые дорожные знаки. Идея заключается в том, чтобы благоустроить городские улицы, уменьшив в полтора-два раза размеры и количество применяемых в городах указателей. В нынешнем виде знаки портят "городскую эстетику" и "путают" водителей, рассказал "Ъ" представитель господина Шувалова.
К примеру, по существующему ГОСТу знак "Остановка запрещена" должен быть размером 700 на 700 мм; в МАДИ считают, что допустимо применять указатель размером 500 на 500 мм на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч. Табличка "Платные услуги" (применяется на платных парковках) на хорошо освещенных участках дорог тоже может применяться в компактном варианте — 500 на 250 мм вместо 700 на 350 мм, знаки "Парковка" — 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм. ЦОДД предложил изменить ГОСТ по дорожным знакам, направив предложение в МВД, но ответа пока не поступило.
Авторы инициативы ссылаются на международные стандарты, впрочем, отдельные эксперты считают, что спешить с этим не стоит.
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