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Новости /  В стране  

Доля экономически уязвимого населения В России превышает 50%

30 ноября 2017 10:15
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Доля экономически уязвимого населения В России превышает 50% Об этом говорится в докладе Всемирного банка
Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Значительное снижение реальных располагаемых доходов россиян, начавшееся два года назад, продолжилось и в 2016 году, следует из ежегодного доклада Всемирного банка, посвященного российской экономике. Из-за этого доля экономически уязвимого населения — людей, которые живут меньше чем на $10 в день (по паритету покупательной способности в ценах 2005 года), выросла еще на 2 процентных пункта.

Показатель $10 в день (для России соответствует примерно 11 тыс. руб. на человека в месяц в ценах 2016 года) — это принятый Всемирным банком минимальный уровень потребления, определяющий принадлежность человека к экономически благополучному слою. Исходя из этого, население России с доходом ниже $10 в день выросло до 53,7%, следует из доклада Всемирного банка. При этом 13,8% россиян тратят меньше $5 в день.

В 2017 году официальный уровень бедности в России (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) снизился, что было особенно заметно в первом квартале (15%, снижение на 1 п.п. по сравнению с первым кварталом 2016 года), пишет Всемирный банк, опираясь на отчетность Росстата. Эксперты международного института объясняют это медленным номинальным ростом прожиточного минимума, что дало лишь видимый результат. «Некоторые домохозяйства, реальные доходы которых сократились, тем не менее могли выйти из бедности, поскольку границы бедности снизились сильнее в реальном выражении», — говорится в докладе. Однако во втором квартале рост прожиточного минимума сравнялся с уровнем инфляции, поэтому уровень бедности оказался близок к показателю 2016 года (14,4% по итогам первого полугодия), пишет РБК.
Фото pixabay.com.
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