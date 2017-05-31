Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда
31 мая 2017 09:44
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В целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет («Ведомости» ознакомились с документом).
Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, следует из представленных в прогнозе демографических параметров. Число пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 г. (без реформы – увеличивается на 5,4 млн человек) при росте занятых на 1 млн (без реформы – сокращение на 3,2 млн).
Однако повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются.
Двойное сокращение – коэффициента замещения и числа пенсионеров – почти вдвое снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда – с 28 до 15%. Тогда инвестиции смогут расти в 1,5–2 раза быстрее экономики, производительность – быстрее зарплат.
Зарплаты и доходы ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся, пишут "Ведомости".
Фото pixabay.com.
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