Я нашел ошибку
Главные новости: 
Яндекс открыл онлайн-консультации с врачами
Яндекс открыл онлайн-консультации с врачами
Больше свободного времени с автоплатежом
Больше свободного времени с автоплатежом
Юноши БК «Самара» стали вторыми на Всероссийском фестивале мини-баскетбола
Юноши БК «Самара» стали вторыми на Всероссийском фестивале мини-баскетбола
Судебные приставы помогли жителям Безенчукского района вернуть задолженность по зарплате
Судебные приставы помогли жителям Безенчукского района вернуть задолженность по зарплате
Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда
Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда
Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству
Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству
В Похвистнево полицейский в одиночку задержал разбойника, напавшего на магазин
В Похвистнево полицейский в одиночку задержал разбойника, напавшего на магазин
В Сызрани сгорел частный дом
В Сызрани сгорел частный дом
сегодня  Среда, 31 мая, 10:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/05:
USD 56.52
-0.19
EUR 62.95
-0.42
Искать
Новости /  В стране  

Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда

31 мая 2017 09:44
56
Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда
Минэкономразвития рассчитывает на замораживание реального роста пенсий до 2035 года.

 В целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет («Ведомости» ознакомились с документом).

Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, следует из представленных в прогнозе демографических параметров. Число пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 г. (без реформы – увеличивается на 5,4 млн человек) при росте занятых на 1 млн (без реформы – сокращение на 3,2 млн).

 Однако повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются.

Двойное сокращение – коэффициента замещения и числа пенсионеров – почти вдвое снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда – с 28 до 15%. Тогда инвестиции смогут расти в 1,5–2 раза быстрее экономики, производительность – быстрее зарплат.

Зарплаты и доходы ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся, пишут "Ведомости".

Фото pixabay.com.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
286
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1164
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
716
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1421
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1517
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1711
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1572
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1230
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
786
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1128
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2405
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3394
Весь список

Мероприятия
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области начало июня теплом не порадует

346

Верховный суд отказал взыскать с России 33,6 млрд руб. в пользу Елены Батуриной за изъятые участки в Москве

170

Медведев распорядился сделать «Роснефть» единственным поставщиком топлива для Росгвардии

167
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3580

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3086

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

1952
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда