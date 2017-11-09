Добросовестным россиянам предложили списать долги

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Гражданам-банкротам, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов, могут быть списаны долги. Законопроект о таком праве суда внесен в Госдуму.

- Отсутствие законодательного закрепления списания долгов гражданина в числе целей процедур банкротства препятствует реальному освобождению от долгов, а значит, и возвращению к активной экономической жизни значительного числа граждан, - указывает автор, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он считает, что у процедуры банкротства гражданина должна быть социально-реабилитационная цель, которая достигается списанием непосильных долговых обязательств гражданина.

Поправки позволят закрепить в законе позицию Верховного суда (ВС), который 23 января 2017 года указал, что "право гражданина на использование установленного государством механизма потребительского банкротства не может быть ограничено только на том основании, что у него отсутствует имущество, составляющее конкурсную массу".

В законодательстве предлагается указать, что целью реализации имущества гражданина является не только соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов.

За два года несостоятельными были признаны чуть более 40 тысяч граждан, сообщал Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Между тем количество потенциальных банкротов, по оценкам "Объединенного кредитного бюро", составляет не менее 660 тысяч, пишет "Российская газета".